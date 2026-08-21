Spor yazarları Trabzonspor - Ferencvaros maçını değerlendirdi: 'Hayal kırıklığının faturası Salah’a değil, Fatih Tekke'ye yazar'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Macaristan'ın Ferencvaros ekibine 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları bordo mavili takımın, Macar ekibi karşısındaki performansını değerlendirdi.

'GEÇEN YILIN EZBERLENMİŞ KODLARINDAN UZAKLAŞMA ZAMANIDIR' Mehmet Ayan: "Salah’ın maçın başında sağ kanattan yakaladığı pozisyon dışında bir de devre sonuna doğru dışarı giden şutumuz... Kalanında rakibi izledik. Orta sahayı belli bölümlerde adeta terk ettik. Çaresizliğe teslim olduk. Tur için büyük umutlara sahip olduğumu söyleyemem. Bordo mavililerde oyun inşaası henüz başladı. Geçen yılın ezberlenmiş kodlarından uzaklaşma zamanıdır. Bu iyi bir gelişimle mi, tatsız bir dönüşümle mi olacak bugün için meçhul. Oyun çeşitlenecek. Oyuncu kalitesi arttı, rolleri çoğaldı. Acaba antrenman modellerinden, maç içi kararlarına söz konusu zenginlik yansıyabilecek mi? Fatih Tekke’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatı... Soru(n) modelin gelişmesinden, zenginleşen repertuarın kullanılıp kullanılamayacağı..." (Hürriyet)

'FATİH TEKKE DERSİNİ EKSİK ÇALIŞMIŞ' Aksal Yavuz: "Fatih Tekke’nin sahaya sürdüğü ilk 11; göle maya çalıp tutmasını bekleyen Nasrettin hocanın düşüncesinden pek de farklı değildi! Orta saha bu denli alarm verirken maça Umut Nayır ve Saviolo ile başlamak; lüksün de lüksü idi. Bir başka ifadeyle çok büyük riskti. Anladığımız, Fatih hoca dersini eksik çalışmış. Yeterince çalışmış olsaydı; maça çok daha farklı bir kadroyla çıkmış olurdu. Öyle ki… Rakip Salah’a önlem almış, kademeli savunma anlayışıyla Trabzonspor’un olası ataklarını etkisiz hale getirirken, hemen her Trabzonsporlu maça Aral Şimşir ile başlanması gerektiği her nefes alışverişinde mırıldanmıştır!" (Milliyet)

'HER ŞEYİ SALAH'TAN BEKLEMEK DE DOĞRU DEĞİL' İskender Günen: "Ferencvaros çoğu zaman 3'lü orta saha ile üstüne geldiğinde öndeki oyuncuların geri dönüşlerinde zaaf yaşadıklarını gördük. Yenilen golde ise savunmanın yerleşme hatası büyüktü. Sonuç doğaldır ki büyük bir hayal kırıklığı. Fakat ikinci yarıdaki dominasyon ve hırs, geleceğe dair umutlar veriyor. Alınan bu sonuç kimseyi karamsarlığa sokmasın. Trabzonspor bu turu geçebilecek güçte. Yeter ki eksikler görünüp gerekli hamleler yapılsın. Ayrıca her şeyi Salah'tan beklemek de doğru değil, hücumda çeşitliliği artırmak lazım." (Sabah)