Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Salah, Trabzonspor’un başına gelmiş en büyük mucizelerden biri'

Spor yazarları, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

'GALATASARAY'IN ACI GERÇEĞİ OLUYOR' Ebru Kılıçoğlu: "Thomas Reis pek uğraşmamış. Bir hafta önce Galatasaray’ı yoran taktiği aynen kopyalamış. Kapalı savunma, hızlı atak… Tek farkı ileride tuttuğu oyuncusu Mo Salah. O da hatayı affetmiyor. Henüz 4’te takımının ilk golünü imzalıyor. Saviolo ile 39’da gelen 2. golün asistini yapıp 44 ve 80’deki golleri de atıyor… Peki Galatasaray ne yapıyor? Sarı-Kırmızılılar sanki İstanbul’da kalmış. Birileri var sahada ama halleri, İrlandalı boksörden yumruk yiyip hayatı sorgulayan esnaf gibi. İkinci yarının başında bir meltem yaratsalar da kapanan savunmaları açamama hastalığı nüksedince, biçare kadere razı oluyorlar. Yetmiyor bir de 87’de 10 kişi kalıyorlar (Ugochukwu). Bir hafta önceki yıpratan galibiyetle “geliyorum” diyen hazin son, bu hafta Galatasaray’ın acı gerçeği oluyor." (Cumhuriyet)

'BU ANLAYIŞ AVRUPA'DA BAŞINA İŞ AÇAR' Ömer Üründül: Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti. Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan . Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dakikada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun. Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun. Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi. Okan, Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri G.Saray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar. Trabzon'a gelince tabii öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu. Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi. Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi. Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsiz ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı. Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi." (Sabah)

'GALATASARAY BAŞLANGIÇTA TUTARLI OLMADIĞI OYUNDA HER ANLAMDA DAĞILDI' Cem Dizdar: "Trabzon çiçeği burnunda hocası Thomas Reis’le yeni sürüme geçip, Mohamed Salah’a kurgulu oyununda topu yere indirmeyi tercih edince olanlar oldu! Paul Onuachu'nun kenarda tutulmasının sağladığı orta yapma savurganlığından sıyrılan Trabzon, kazanma vaadi yüksek bir oyuna terfi etti. Elbette ilk goldeki Galatasaray yardımını da atlamamak gerek! Hücum alanından taç kullanan Galatasaray, Uğurcan Çakır hariç tam kadro ile Salah’ın arkasında kalmıştı. Taçtan gol atanları gördük ama bu tip bir gol yemeye nadiren tanık oluyoruz. İlk devre hem pratik hem verimli oynayan Trabzon karşısında Galatasaray, bireysel çözümlerin ötesine taşamayacağını her anlamda belli ediyordu. Devre tamamlandığında maçı çevirebilmeleri için yedek kulübesinden gelebilecek destek sınırlı görünüyordu. Mevcut 11’in oynama biçimiyle bunu yapabilmeleri ise uzaktan da uzak ihtimaldi. Osimhen yoksa ne var? Adeta ‘Victor Osimhen olmadan oynayamıyorlar’ diyenleri haklı çıkaran bir düzen maç boyu sürüp gitti. İkinci devre ilkinde olduğu gibi topla oynayan Galatasaray’da da fırsatı kollayan yine Trabzon’du. Sağ bek pozisyonuna yakın bölgeye gelen Melih Kabasakal’dan başlayıp, santrfor Onuachu'dan Ozan Tufan’a ulaştırılan top ‘Salah usta’ya aktarıldıktan sonra olacakları tahmin etmek o kadar zor değildi. Nihayetinde, Galatasaray başlangıcında tutarlı olmadığı oyunda her anlamda dağıldı. Yine de, nedenleri ve niçinleriyle oynayanı ya da oynayamayanı değil, kırmızı kartları daha çok konuşacağımız muhakkak!" (Fanatik)

'SALAH KLASİĞİ' Uğur Meleke: "Bundan yaklaşık bir ay önce, Samsunspor-Göztepe maçı sonrası yaptığımız Süper Lig programında Thomas Reis’ın geçen sezon haksızlığa uğradığını, Konferans Ligi’ndeki müthiş başlangıcı sonrası birçok sakatı olduğu için kötü gidişatı durduramadığını anlatmıştım. Thomas Reis gibi değerli bir teknik adamın tekrar Türkiye’de olması bence lig için büyük kazanç. Tabii ki bir özel parantezi de Muhammed Salah’a açmak lazım. Liverpool’la geçirdiği dokuz sezonun sekizinde 30 üzeri gol+asist katkısı yapan bir canavar. Daha önce Arsenal’a veya Manchester United’a karşı da tek başına kazandığı büyük maçlar var. Trabzon’da da zaten bunu yapması kaçınılmazdı. Dün bir Salah klasiğiydi yani Trabzon’da yaşanan. Galatasaray için kâbus gibi geçen dünün en dikkat çekici detayı bence şu idi: Galatasaray’ın önde baskısı ne zaman kırılıyor, sarı kırmızılılar o zaman çaresiz kalıyor. Sporting Lizbon önünde de ikinci yarıda benzinleri bittiğinde yaşadılar bunu. Dün de Onana-Fabinho ikilisinin çıkıştaki ustalıkları kırdı Galatasaray’ın pres kozunu." (Hürriyet)

'SALAH, SENFONİ ORKESTRASI YÖNETEN ŞEF GİBİYDİ' Bülent Timurlenk: "Kornerlerde orta sahada iki adam bırakan Galatasaray, İsmail Jaboks'un korner gibi taç atışına stoperlerini gönderip 10 kişiyle yüklenince amatör bir gol yiyerek başladı maça. Dolu tribünler, yeni teknik adam, Salah'ın golü... Bundan daha iyi başlangıç olmazdı Trabzonspor için. Orta sahada Fabinho'nun kesiciliğine karşı hayalet Sara ve dağınık Yunus ile Torreira'yı yalnız bırakan Galatasaray, iki kanadından medet umuyordu. Sane bir kez daha yanılttı. Auta attığı pozisyon, Okan Buruk'un takımı için kader anıdır. Trabzonspor, ön alan baskısından çıkabildiğinde Salah, virtüöz gibi sahadaydı. İkinci golde Saviolo'ya topu nefis aktardığında kademeye girmesi gereken Sane, pozisyonu seyirci gibi izledi. Derbide 2-0 gerideyken tecrübeli stoperin bireysel hata yaparsa fişiniz çekildi demektir. Muhammed Salah, senfoni orkestrası yöneten şef gibiydi. Hat-trick yapıp, 1 golün de asistini yaparken topu her aldığında Galatasaray'ı paramparça etti. Okan Buruk, işler yolunda gitmediğinde panikleyen bir teknik direktör. 30 milyon Euro'ya alınan Batrakov'un onun listesinde olmadığı biliniyordu, o da bunu sahada yansıtıyor. Gördüğü kırmızı kart, mili ara sonrası Barcelona maçı. Galatasaray yönetiminde onun gitmesini dört gözle bekleyenler var. Dursun Özbek'i göklere çıkaran, Okan Buruk'a itibar suikastı düzenleyenler kimler. Trabzonspor ziyadesiyle hak edilmiş bir galibiyete imza attı. Salah ile birlikte Fabinho, Melih büyük maça damga vurdular." (Sabah)

'SALAH, TRABZONSPOR'UN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK MUCİZELERDEN BİRİ' Serkan Akcan: "Mohamed Salah, Trabzonspor’un başına gelmiş en büyük mucizelerden biri. Galatasaray’a karşı ilk yarıda 2 gol bir asistle maçı erkenden bitiren Mısırlı yıldız öyle bir resital sundu ki, derbiler tarihindeki en müstesna performanslardan birine imza attı. Trabzonspor’un yeni antrenörü Reis takımından ilk maçta beklentilerin çok ötesinde bir reaksiyon aldı. Alman hoca, kadroda çoğu insanın tahmin etmediği bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı. Aral’ın yerine Saviolo, Onuachu’nun yerineyse Franculino’yu kullanan Reis yaptığı bu tercihle Okan Buruk’u ilk yarıdan mat etmeyi başardı. Önde bastığında topu kazanamadıysa darmadağın oluyor. Okan Buruk’un en büyük silahı bu ön alan baskısı. Ama Trabzonspor’un da bu baskıyı kırıp topu rakip alana taşıyacak Fabinho gibi, Mustafa Eskihellaç gibi güvenilir ayakları var. Jakobs, Trabzon kalesinin dibinde taç atıyor ve tüm Galatasaraylı futbolcular rakip ceza sahası civarındayken Okan Buruk’un kabusu tetiklendi. Hocalar değişiyor, o değişmiyor Yunus ikinci topu alıp çizgiye doğru genişletmek yerine merkeze kısa ve isabetsiz bir pas olarak atınca Mustafa Eskihellaç akıllıca bir pasla Salah’ı savunma arkasında topla buluşturdu. Kareyi burada durdurduğumuzda ortada büyük bir savunma defosu vardı. Galatasaray, tüm takım rakip sahaya yerleştiğinde savunma arkası en zayıf karnıydı. Hele Salah gibi sprint kalitesi zirve olan bir süper yıldıza karşı çaresizlikle topu ağlardan çıkarmak kaçınılmazdı. Salah ülkemize gelmiş en büyük yıldızlardan biri. 9 yıllık Liverpool kariyerinde sadece iki antrenörle (Klopp ve Slot) çalışan Salah, Trabzon’da geçirdiği 2 ayda şimdiden üçüncü teknik direktöre ulaşmış vaziyette. Salah gibi bir istikrar abidesi için bu sayı çok fazla ama görünen o ki; hocalar değişse de değişmeyen Salah’ın performansı oluyor." (Fanatik)