Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı: 'Montella’nın düşünmesi gereken iki büyük problemi var'

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi ve milli takımın performansını yorumladı.

'MONTELLA'NIN ÜZERİNE DÜŞÜNMESİ GEREKN İKİ BÜYÜK PROBLEMİ VAR' Uğur Meleke: "Montella’yı Almanya’24 sürecinde ben de tüm kalbimle destekledim ancak Amerika’26 sonrası doğrusu görevde kalmasını yadırgadım. Bence Montella’nın insan olarak üzerine çalışması, düşünmesi gereken iki büyük problemi var: Evet, futbolda başarı için köşeli bir karakteriniz olmalı. Kolay eğilip bükülmemeli, inandığınız doğrularda ısrar etmelisiniz. Ancak iş, doğrularınıza tapma sınırına varmamalı. Girişin de çıkışın da çok zor olduğu, adeta bir “milli kulüp” havası oluşturdu Montella... Oysa futbol çok dinamik bir oyun. Ve milli takımlar da giriş-çıkışa, yeni yüzlere daha açık olmalı." (Hürriyet)

'TOPU İÇERİ DÜRTECEK OYUNCU BULAMADIK' Mert Aydın: "Çok mücadele etmesine rağmen Barış Alper santrfor bölgesi için uygun adam değildi. Arda’yı daha öne itemedik. Topu içeri dürtecek oyuncuyu bulamadık. Rakibin gücü karşısında yaptığımız harika fiziksel mücadele önde işe yaramadı. Bir de Uğurcan’ın gördüğü kırmızı her şeyi bitirdi. İtalya maçı da içeride. O maçta önde daha çok iş yapmamız gerekiyor." (Milliyet)

'DÜNYA KUPASI'NDAKİ HAYAL KIRILIĞININ ARDINDAN...' Bülent Timurlenk: "Baskı yerken geriden topla çıkmak bize pahalıya mâl oldu. Önce Uğurcan, ardından Abdülkerim ve Can, pres sonrası kalemizdeki gol… Mbappe'nin sakatlığı Fransa'nın tadını kaçırdı. Uğurcan, Bursa'daki İtalya maçında yok. Dünkü mücadelenin özellikle Arda'nın oyununun hakkı, doğrusu bir beraberlikti. Buna da Zidane ile ilk maçına iştahlı çıkan Fransa karşısında iyi sonuç derdik! Olmadı. Yine de Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ardından dev bir kadro karşısında Montella'nın takımının karakterli futbol ortaya koyduğunu söylemek lazım." (Sabah)

'RAKİBİ KARŞILAMAK ÜZERİNE BİR PLANLA SAHAYA ÇIKAMAYIZ' Serkan Akcan: "Montella‘nın EURO 2020 sonrası faturayı masada bırakan Şenol Güneş gibi bir akıbeti olma ihtimali yüksek görünüyor. Bugüne kadar Uluslar Ligi’nde C ve B Ligi’nin ekmeği ziyadesiyle yendi, şimdi sahaya kalite koyma vakti. A Ligi’nin şakası yok ve bunun olmadığını dün Fransa karşısında bizzat yaşayarak tecrübe ettik. Milli Takımımız mücadele etmiyor denemez, hatta fazlası için çabalıyorlar ama takımımızın çok büyük bir kalite eksiği söz konusu. Her maç rakibi karşılamak üzerine bir planla sahaya çıkamayız, çıkmamalıyız. Yoksa Arda’ya yazık olacak." (Fanatik)

'AH VAH EDECEK BİR DURUM YOK' Mehmet Ayan: "Yenilgiye karalar bağlamam. Dünyanın zirve takımlarından biriyle oynadık. 10 kişiyle de fena değildik. Savunma konusunda eleştiride bulunmak insaflı olmaz. 78’de Camavinga ile Barcola’nın kulübeden oyuna dahil olması, farkımızı ortaya koyuyor. Ah vah edecek durum yok! Top oynamaya çalışan takımlara karşı benzerlerini görürüz. Kaybetsek de, kazansak da..." (Hürriyet)

'SADECE YENİLDİLER, UTANDIRMADILAR' Attila Gökçe: "Skor tabelasından bağımsız olarak şunları yazabiliriz: Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü’nün yokluğunda zor maçı dişe diş mücadeleyle oynadılar. Baskı kurup gol pozisyonlarına girdiler. Kaleci Maignan ile Fransız savunmacılar, bizimkilerin de kaçırmasıyla pozisyonları geçiştirdiler. Felix Zwayer, oyunun akışını sürdürmek amacıyla olur olmaz faul beklentilerini karşılıksız bıraktı. Son kararı ise, ceza yayında rakip atağını yerde karşılarken topu omuz hizasında öldürmesine VAR uyarısıyla Uğurcan’a kırmızı kartı göstermek oldu. Yine de teşekkür borçluyuz bu takıma. Sadece yenildiler, utandırmadılar.!" (Milliyet)