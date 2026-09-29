Spor yazarları Türkiye - İtalya maçını değerlendirdi: 'Montella doğru tercihler yapamıyor'

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Bursa'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma Çizme'nin 4-1 üstünlüğüyle sonlandı. Spor yazarları müsabakayı yorumladı.

"HER ŞEY DEĞİŞMELİ" Arif Kızılyalın: "Fransa’ya yenildik, sesimiz çıkmadı dünya 4.’sü diye! Bir iki de pozisyonumuz vardı sustuk “Olur böyle şeyler” diye iç geçirerek. Peki bu İtalya yenilgisine ne kılıf uyduracağız? Tarihin en kötü Gök Mavililerinden yediğimiz gollere ne diyeceğiz? Biz de mi bağıralım Bursa seyircisi gibi "Montella istifa" diye. Ya da kendisini “TFF Başkanı sanan” İbrahim Hacıosmanoğlu’nu mu ıslıklasak? Kötü günündesindir ama üzerinizde milli forma varsa koşar mücadele edersin! O da yok. Tel tel dökülen bir orta saha. Oyunu bırakan bir savunma adeta “yol geçen hanı”. 4. golü anımsayın, herkes TV’den pozisyon izler gibi seyretti. Arda savaştı, isyan etti ama yetmedi. Şut bile denemedik takımca. Barış’ın golü teselli ikramiyesi gibiydi bir de Oğuz’un acemiliğine takılan şutu vardı ağlara gidip ofsayt diye sayılmayan o kadar. Evet, dün gece bir dönem kapandı A Milli Takım’da, daha doğrusu kapanmalı ve Montella’dan başlayıp her şey değişmeli. Çünkü bu ülke bu Milli Takım’dan fazlasını hak ediyor." (Cumhuriyet)

"'İÇİNE PEREİRA KAÇMIŞ MONTELLA' BU MİLLİ TAKIMA YAKIŞMIYOR" Uğur Meleke: "Milli takım hem Fransa hem de İtalya maçlarına 3-4-2-1 başladı. Hatta beklerimizin fazla çıkmadığını dikkate alırsak bu formasyona 5-4-1 de diyebiliriz. İki maçın da anlatıcıları durumu fark etmedikleri için kamuoyu da tam anlamıyla bilgi alamadı doğrusu. Zeki-Merih-Ozan (Fransa önünde Zeki-Merih-Abdülkerim) üç stoper rolünde oynadılar. Sağ kanat bekte Oğuz, sol kanat bekte Eren (Ferdi)... İki maçta da en uçta Barış oynadı, onun arkasında sağda Arda, solda Can... Fransa maçı sonrasında da anlatmaya çalışmıştım, son derece işlevsiz bir diziliş bu. Zaten en uçta gol şansı çok düşük bir santrforumuz (Barış) var. Arda ve Can da bu tuhaf dizilişte yerlerini bulamıyorlar. Elinizde Dünya’nın en iyi on numaralarından biri var. Ama Arda’yı maalesef fonksiyonsuzlaştırdı Montella böyle kullanarak. Ne Arda kaleye yaklaşabiliyor bu formasyonda, ne Can... Kimsenin kaleye yaklaşamadığı, hücumda asla kalabalıklaşamayan, kimsenin gol atamadığı, atmasının da bence zor olduğu bir düzen bu. Süper Lig’de uzun süredir bu tip formasyon ve tutucu oyun anlayışıyla dizilen iki takım var: Alanya ve Göztepe... Joao Pereira’nın da Stanimir Stoilov’un da hedefi topa sahip olmak değil. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumları, duran topları kollayan iki pragmatik teknik adam. Pereira’nın, Stoilov’un mantalitesini milli takımda görmek ister misiniz? Ben istemem. Montella’nın bu tutuculuğunu da görmek istemiyorum ben milli takımda artık. KAPTANLIK BANDI DA ARDA’DA OLMALI Milli takımı izliyorum, sahada tek ve gerçek bir lider görüyorum: Arda Güler... Real Madrid’in yıldızı, Türk futbolunun yıldızı. Ulusal forma için yüzde yüzünü veriyor, taraflı tarafsız herkes saygı duyuyor. Yaşının küçük olduğunun farkındayım ama böyle bir sporcu zaten bir ülkeye 20-30 yılda bir geliyor, onun bu unvanları erken alması doğal. Bizim milli takımımızın inanın şu anda İtalya’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan çok büyük bir eksiği yok. Her maça kazanmak için çıkacak, kadro kalitemizi oyuna yansıtacak farklı bir teknik adam ve kaptan Arda ile yeni bir döneme başlamalıyız artık." (Hürriyet)

"HATALAR ZİNCİRİ" Ömer Üründül: "Büyük ümitlerle çıktığımız İtalya maçını ne yazık ki farklı bir skorla kaybettik. Maça kötü başladık, erken hatalı bir golle skor dezavantajına düştük. Ondan sonra da devre sonuna kadar ne defansif ne de ofansif hiçbir varlık gösteremedik ve toplam 3 gol yedik. İkinci yarıya, yapılan değişikliklerle skoru kabullenmemem için hırslı bir başlangıç yaptık. Çok erken bir gol de bulduk. Hemen sonrasında ise yine hatalı bir gol yiyince yapacak bir şey kalmadı. Maçı sonuna kadar bırakmadık ama yoğun baskıdan iki net pozisyon kaçırdık. Hele Kerem'in kaçırdığı inanılmazdı. İtalya bizi farklı yendi ama kesinlikle çok iyi bir takım değil. Neticeyi biz tayin ettik... Gelelim genel gözlemlerime; Montella'nın bu maç için başlangıcındaki takım tertibi hatalıydı. Zor maçlarda düşünmeden görev verdiği İsmail Yüksek kulübedeydi. Brighton'da her maç oynayan ve son derece başarılı oynayan Ferdi de kulübedeydi. Tabii bir de kaleci sorunu var. Ben Fransa maçını yorumlarken Uğurcan hatalı kırmızı kart görünce şöyle bir görüş bildirmiştim: "Uğurcan kartını zaten son dakikada gördü. Önemli olan şu anda Uğurcan'ın atılması değil, İtalya maçında oynayamayacak olması." Bunu neden söyledim? Altay iki senedir hiç oynamıyor. Bu kadar maç eksiği olan bir kalecinin böyle zor bir mücadelede hata yapmaması mümkün değil. Tabii burada Altay'ın hiçbir günahı yok. Maçın kahramanı kimdir diye soru gelirse, hiç tereddütsüz hakem Michael Oliver derim. Farklı skora bakmadan, konsantrasyonunu hiç kaybetmeden, VAR'a yaslanmadan tüm kararlar bu kadar doğru olabilir mi? İşte onun için bence dünyanın en iyi hakemi..." (Sabah)

"HESAP ZAMANI" Serkan Akcan: "Dünya Kupası'na çok havalı gidip, en büyük hezimetle dönenlerden biriydik. Bireysel olarak Arda'sından Kenan'ına yıldızlara sahiptik ama hocamızın adalet terazisi en başından yanlış tarttığı için potansiyelimizin altında kaldık. Montella hoca, Dünya Kupası'ndaki hezimetin faturasını ödemek istemedi. Oysa o gün orada olanlar, yediler içtiler gezdiler ve tüm hesabı öylece masada bırakıp bir sonraki randevu için sözleşerek gittiler. O günün hiç gelmeyeceğini düşünerek hem de. Oysa bakın aynı ekiple Türk halkı yine baş başayız. Yine yiyecek içecek ve tüm faturayı bu milletin üzerine bırakıp gidecek misiniz? Ha bu arada belki yoğunluktan kaçırmış olabilirsiniz, belki duymamışsınızdır... İnanır mısınız; Dünya Kupası sonrası bazı hocalar başarısızlıkta sorumlulukları olduklarını düşünerek işi abarttılar, görevlerinden ayrılmayı seçtiler. Ha bazıları da bizzat görevden alındılar. Bu da bir seçenekti tabii. Bielsa (Uruguay), Roberto Martinez (Portekiz), Rudi Garcia (Belçika), Ronald Koeman (Hollanda) ve Julien Nagelsman (Almanya) faturayı bir şekilde ödemek istediler ya da buna zorlandılar. Şaşırtıcı değil mi? SADAKAT TERCİH EDİLDİ Oysa Dünya Kupası sonrası her şeyi düzeltmek, yeni bir sayfa açmak, başka bir planla ilerlemek mümkündü. Ama kimse buna yanaşmadı. Üstelik hiç bir konuda sorumluluk almayan Milli Takım sorumlusu! yine formda olanları değil, tanıdık olanları çağırdı. Yine liyakat değil, sadakat tercih edildi. Ama bu kez rakipler çok sertti. Önce Fransa, dün gece İtalya hem de evimizde bizi yenip gittiler. Yine hesap masada mı kalacak? İsterseniz bunu da yüce gönüllü Türk halkı ödesin."(Fanatik)

"MİLLİ TAKIM SÜREKLİ GERİ GİDİYOR" Güntekin Onay: "Uluslar A Ligi’nde iç sahada iki maç, ‘0’ puan... Tablo hiç iyi değil. Üstelik Dünya Kupası’ndaki büyük hayal kırıklığının ardından... İlk Fransa maçında iyi mücadele ettik ve Fransa gibi son derece kaliteli, güçlü bir takıma karşı fazla da şans vermedik ancak dün akşam Bursa’da özellikle ilk yarıdaki oyunun elle tutulur hiç bir tarafı yoktu. Kurgu ve saha içi organizasyonu o kadar kötüydü ki, krizdeki İtalyanlar bile şaşırdı. İlk 30 dakikada sahanın tek hakimi onlardı ve 27 dakikada 3 gol buldular. İtalya neyi doğru yaptı? Her top için mücadele etti ve topu kazandıktan sonra da son derece hızlı oynadılar. Biz ise çok dağınık ve güçsüz göründük. Ne savunma yapabildik ne de topla iyi işler yaptık. ALTAY 13 AY SONRA İLK KEZ MAÇA ÇIKTI Herkes kaleci Altay Bayındır’a yükleniyor ancak Altay 13 ay sonra ilk kez bir maça çıktı. Sorun onda değil, bu kadar maç eksiği olan Altay’ı sahaya sürende. Ayrıca ileride öyle uyumsuz bir 3’lüyle sahaya çıktık ki top hiç orada kalmadı. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte baskılı başlayıp golü de bulduk. Arda Güler fazlasıyla sorumluluk aldı, arkadaşlarını oyunun içine aldı ancak 4-1’den sonra artık çok da yapacak bir şey yoktu. Şunun altını çizelim; zorluk derecesi yüksek tüm maçlarda İsmail Yüksek oynamalı; orta sahaya acayip bir dinamizm ve güç katıyor. Bu tip maçlarda her şey yetenek değil. Savaşmak gerekiyor. MONTELLA DOĞRU TERCİHLER YAPAMIYOR Dün ikinci yarı Arda Güler’in önderliğinde sahaya karakter koysak da yetmedi. Yazık, milli takımımız ciddi bir potansiyele sahip ancak bir türlü organize olamıyoruz ve kırılganız. Kurgumuz yok, planımız eksik. Vincenzo Montella uzun zamandır burada. Artık her oyuncuyu tanıyor, elinde geniş bir milli oyuncu havuzu olmasına rağmen doğru tercihleri yapamıyor. “24 yıl sonra bizi Dünya Kupası’na bizi götürdü” diyenler futboldan anlıyor mu onu bilemem ancak matematik bilmedikleri kesin. Dünya Kupası’na artık 48 takımın gittiğini bir türlü anlatamadık. Uluslar Ligi’nde evimizde 2 maç 0 puan çektikten sonra 4 maçımız kaldı. 3’ü Fransa,İtalya ve Belçika ile deplasmanda. Artık çözümü Montella düşünsün. (Hürriyet)

"MONTELLA SIFIR ÇEKTİ" Bilal Meşe: "Biz de İtalya da Uluslar Ligi’ne mağlubiyetle başladık. Bu nedenle Bursa’daki mücadele iki takım açısından da büyük önem taşıyordu. İtalya karşısında Montella’nın 11’ine baktığımızda, bazı bölgelerde rotasyona gittiğini görüyoruz. İtalyan hocanın bu tercihlerinin sahaya nasıl yansıyacağı merak konusuydu. Öyle bir yansıdı ki, ilk yarıda fark yedik! Konuk takımın baskılı oyunu, ayağa paslarla ofansa yaptığı çıkışlar bizi geriye itti, dokuz dakika dayanabildik. Bir duran topta Bastoni faturayı kesti. Bu gol bize hiç yakışmadı! Ayağa kalkarız, reaksiyon gösteririz dedik, yanıldık. 22’de bu kez Frettesi sahneye çıktı, Altay’dan seken topu filelerimize gönderdi. İtalya, kalemize hep ayağa paslarla geldi, öyle ki bırakın markajı bir kenara, geçişlere bile engel olamadık! Kaptırdığımız her top kalemizde ya tehlike oluşturdu, ya da gol oldu! 27’de Esposito’nun asistine Kayode sağdan sert vurdu, fark üçe çıktı. Savunmamız neden bu kadar kolay çözüldü anlamak zor. Orta saha, İtalya’nın baskısına niye yanıt veremedi? Hücumda Arda Güler ve diğer yaratıcı oyuncular neden yeterince topla buluşamadılar? Montella’nın İsmail, Kerem ve Abdülkerim hamleleriyle biraz kıpırdanır gibi olduk, Oğuz’un asisti, Barış Yılmaz’ın golüyle 47’de umutlandık. 50’de topu kaptırdık, Esposito’nun kafa golüyle bir kez daha yıkıldık! Buna rağmen reaksiyon göstermeye devam ettik. Baskı yaptık ama gelin görün ki, ofansa çıkışlarda çoğalamadık, Barış Yılmaz’ı hep yalnız bıraktık! Deniz Gül, Montella’nın aklına 81’de geldi. Sanırım jeton geç düşüyor! Montella’ya bazı ülkelerden teklif gelmiş, gitmemiş, bizi tercih etmiş. Bak şu işe?! Valla iki maçta sıfır çektin, keşke gitseydin de, bugünleri görmeseydik! Koca havuzdan ideal bir onbir, hatta orjin bir santrfor bulamıyorsan, git kardeşim, git, seni bağlayan yok! (Milliyet)

"TEKNİK DİREKTÖRÜN HATALARI YAKTI" Levent Tüzemen: "Dünya Kupası'nda başarısız olmuş ülkelerin teknik direktörleri ya istifa ettiler ya da görevden alındılar. Hayal kırıklığı yaratan Türk Milli Takımı'nın İtalyan hocası Montella, yaşanan başarısızlığa rağmen TFF tarafından görevde tutuldu ama Amerika'daki çöküntü, İtalyan hoca ile devam ediyor. Fransa karşısında Milli Takım kaybetmesine rağmen başarılı bir oyun ortaya koymuş hatta ciddi gol pozisyonları bulmuştu. Şimdi Montella'ya soruyorum; Başarılı olan Milli Takım'ın kadrosunu neden bozuyorsun? Ferdi, Abdülkerim, İsmail kulübede başlamamalıydı. Fransa maçında kötü oynayan ve İtalya'ya karşı da etkisiz kalan Can Uzun'un yerine Kerem görev yapmalıydı. Montella'nın bozduğu kadro, ilk yarım saatte İtalya'dan 3 tane komik gol yedi. Çünkü değişen kadroda oyuncular birbirlerini tanımadığı için uyum sorunu yaşadılar. Çok pas hatası yaptılar, ön alanda da rakibe baskı kuramadılar. Fransa'ya karşı İsmail-Salih ikilisi, müthiş bir mücadele ortaya koymuştu. O maçın yıldızı Arda da değişen kadro nedeniyle etkili olamadı. Montella, Abdülkerim'i, İsmail'i ve Kerem'i oyuna aldıktan sonra İtalya'ya karşı daha cesaretli, daha istekli, daha uyumlu bir oyun ortaya koyduk. Yenilen gollerde kaleci Altay'ın ciddi hataları oldu. Celta Vigo'da 7 maçta sıfır dakika almış bir kaleci, Milli Takım'ın kalesine geçer mi? Montella'nın bu tercihi, sezon başından beri kendi takımlarında oynayan Muhammed ve Okan Kocuk'a bir saygısızlıktır. Oynayan kaleci varken oynamayan kaleci mi milli takım kalesini korur. Bursa'da ağır bir yenilgi aldık. Yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Montella bence kendi heyecanını kaybetti. TFF, Milli Takım'daki görevine devam etmesi konusunda sağduyulu bir karar vermeli." (Sabah)

"UYUYAN GÜZELLER" Halil Özer: "Sanıyorum Montella dünkü ağır yenilgi ile dönemini bence bitirdi. Çünkü dün ilk yarıda sahaya çıkardığı kadro tamamen yenilgiye davet bir kadroydu. Montella gibi bir hocanın bunu görmemesi ve bu on bire karar vermesi olacak iş değil. Sanki bu “Beni gönderin” kadrosuydu. Futbolda “uyuyan güzel” diye bir söz vardır. Genelde adam paylaşımı yapmayan, ayağına gelen topu uzaklaştıramayan, rakibi bomboş bırakan defans oyuncuları için söylenir. Yani tam bizim defans. İlk golü şöyle yorumlayabiliriz. Son 10 yılda bu kadar rezil, saçma ve komik bir gol yememişizdir. Daha 9. dakikada böyle bir gol yersen kendine de gelemezsin. Hem de İtalya’nın gole en uzak defans oyuncusu Bastoni’den geldi gol. Zaten sahaya çıkan kadromuz yalan yanlış bir kadro. Barış hala forvette niye oynar? Orkun apar topar niye takıma konuldu? Can Uzun Fransa maçında sanki harikalar yaratmış gibi yine kadroda. Kendi takımında bile doğru dürüst oynayamayan Eren neden takımda? Daha da çok sayabilirim. O zaman da bütün yük tabii ki Arda’nın üstüne bindi. İtalyanlar da o kadar saf değil ki. Arda’ya yapışık oynayınca çocuğa nefes aldırmadılar. Zaten bu işin uzmanı adamlar. İlk yarı üçlük olduk. Allah’tan daha farklı olmadı. 2. yarı golle başladık umutlandık. Ama hemen beş dakika sonra aslımıza döndük. Ve yine öyle bir gol yedik ki bu kez kaleci Altay başroldeydi. Oysa ritmimizi neredeyse yakalıyorduk. İsmail ve Kerem hareketlilik getirmişti. 4. golü yedikten sonra kontrolsüz oynamaya başladık. İtalya oyunu idare etti ve sonucu garanti altına almaya çalıştı. Arda’nın çabası, İsmail’in mücadelesi, Barış’ın biraz artan enerjisi, Oğuz’un daha etkili olması işe yaramadı. Sonuç olarak bu kadar çok kişisel hata yaparsan, hele karşında İtalya gibi takım varsa yenilgi kaçınılmaz ve hak edilmiş oluyor." (Milliyet)