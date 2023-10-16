Spor yazarları Türkiye - Letonya maçını değerlendirdi: 'Teşekkürler Montella, teşekkürler çocuklar'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 08:24

Güncelleme: 16.10.2023 - 08:24

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Yazarların değerlendirmesi şu şekilde:

"TEŞEKKÜRLER MONTELLA, TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR"

"Hırvatistan maçında kenar yönetimi mükemmele yakın olan Montella, dün özellikle 46- 75 arası havadan yediğimiz baskıya karşı cevap veremedi. Ancak İtalyan hocanın ilk 180 dakika itibariyle karnesi eksiden fazla artıyla dolu: Dün ilk gol, Montella’nın eski talebesi Yunus’tan. Savunma göbeğindeki Samet tercihi yüzünü karar çıkarmadı, iyi oyununa bir de adet asist ekledi Fenerbahçeli stoper. Üçüncü golde de asist, yine bir Montella kazanımı Yusuf Sarı’dan geldi. Teşekkürler Montella. Teşekkürler çocuklar. Sadece Euro 2024 bileti için değil. Almanya’daki finaller için de bizi şimdiden umutlandırdığınız için..." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"ÖĞRENECEKLERİNİZ SİZİ GELECEĞE TAŞIR"

"Nihayet öndeki durağanlar arasında en hareketli olan Yunus Akgün net bir vuruşla konuyu nihayete erdirdi. Sonra ne oldu bilinmez! Belki de ‘Özgüven sorunu’! Kendi alanına büzüştü bizimkiler. Oysa tersine, Letonya maç başından bu yana golün ardından ilk kez öne geliyordu ve hücum alanları daha da belirginleşiyordu.Sanırım savunma kaygısı ağır bastı ve 60’ların ortasından sonra tedirgin bir geri çekilme kendini göstermeye başladı. 82’ye varıldığında Özkan Öztürk, ‘Ama rahat değiliz’ demişti ki, Samet’in pası geldi ve Cenk kafayı vurup konuyu kapattı! Şimdi düşünülmesi gereken, 65 ile 82 arasında neler olduğu? Sahi, her şey yolundayken o aralıkta oyun neden koptu ve o kopuşta bir gol yenilmiş olsa, ki ihtimal dahiliydi, sorun o ‘Ruh haliyle’ giderilir miydi? Bilinmez elbette. Hırvatistan maçı bittiğinde konu kapanmıştı ama bu maç 2024 Avrupa Şampiyonası’nda halletmemiz gereken sorunları göstermesi açısından çok öğretici oldu kanımca. Mağlubiyetler kesin öğretir ama bazı galibiyetlerde öğrenecekleriniz sizi geleceğe taşır." (Cem Dizdar - Fanatik)

"CENK MAÇIN FİŞİNİ ÇEKTİ"

"Doğrusunu söylemek gerekirse ikinci yarıya da sorunlu başladık. Ferdi çıktı, Zeki girdi, Kerem sol kenarda toptan uzak kaldı, Barış Alper’in stoperlerde mücadelesi onu ekstra yordu, Salih merkezde İsmail ile üst üste oynadı. Montella tam Cenk Tosun ile Eren Elmalı’yı oyuna sokacakken Yunus Akgün’ün tüm senaryoyu değiştiren golü geldi. Oyuncu değişikliği ertelendi, takım özgüven kazandı ama bu kez Letonya’nın şaşırtıcı baskısına maruz kaldık. Cenk Tosun girdikten sonra sahada orijinal bir santrforla oynamanın konforuna erişebildik. Samet’in akıl dolu çalımı ve sonrasındaki ortasını Cenk gole çevirdiğinde ise maçın fişini çekti. Üstüne Kerem ve Cenk Tosun’un golleri şovu tamamladı. Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledik, 2024 yazında Almanya’dayız." (Serkan Akcan - Fanatik)