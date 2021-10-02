Sportif Yaşam'a yılın programı ödülü

02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:00

KRT TV’de Gazeteci Mustafa Yavuz’un sunduğu Sportif Yaşam programına Medya Basın Birliği derneği tarafından yılın Spor programı ve sunucusu ödülü verildi.





Mustafa Yavuz Törende yaptığı konuşmada; "Kendimi burada ev sahibi gibi görüyorum. Medya Basın Birliği Genel Başkanı İbrahim Yaman Başkanımızla 15 yıllık meslektaşlığımız var.





Kurumum KRT Televizyonu adına bu ödülü alıyorum, KRT Televizyonu Türkiye’nin en özgür mecrasıdır, doğru ve tarafsız haberin peşindeyiz.





Yerel medya önemli bir görevi vardır, bir şehirde olanı biteni yerel medya duyurur, bir kentin gelişimi için yerel medya’nın önemi büyüktür. Bana bu ödülü veren seçici kurula ve izleyicilerimize son teşekkürler ediyorum" dedi.



