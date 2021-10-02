Sportif Yaşam'a yılın programı ödülü
KRT'de gazeteci Mustafa Yavuz’un sunduğu Sportif Yaşam programına Medya Basın Birliği derneği tarafından yılın Spor programı ve sunucusu ödülü verildi.
KRT TV’de Gazeteci Mustafa Yavuz’un sunduğu Sportif Yaşam programına Medya Basın Birliği derneği tarafından yılın Spor programı ve sunucusu ödülü verildi.
Mustafa Yavuz Törende yaptığı konuşmada; "Kendimi burada ev sahibi gibi görüyorum. Medya Basın Birliği Genel Başkanı İbrahim Yaman Başkanımızla 15 yıllık meslektaşlığımız var.
Kurumum KRT Televizyonu adına bu ödülü alıyorum, KRT Televizyonu Türkiye’nin en özgür mecrasıdır, doğru ve tarafsız haberin peşindeyiz.
Yerel medya önemli bir görevi vardır, bir şehirde olanı biteni yerel medya duyurur, bir kentin gelişimi için yerel medya’nın önemi büyüktür. Bana bu ödülü veren seçici kurula ve izleyicilerimize son teşekkürler ediyorum" dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı