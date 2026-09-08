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Sporting'den Galatasaray açıklaması: Rafael Leao uyarısı...

Sporting'den Galatasaray açıklaması: Rafael Leao uyarısı...

8.09.2026 17:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sporting'den Galatasaray açıklaması: Rafael Leao uyarısı...

Sporting Lizbon'un 32 yaşındaki Portekizli kalecisi Rui Silva, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk edecekleri temsilcimiz Galatasaray hakkında görüşlerini aktardı.
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Sporting Lizbon kalecisi Rui Silva, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ortaya koydukları performansa değinen Rui Silva, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan en ileri noktaya gitmek istediklerini söyledi.

Rui Silva, "Geçen sene çok iyi bir seviyede performans gösterdik. Bu sene de çok iyi performans göstereceğimizi biliyoruz. En uzağa kadar gitmek istiyoruz" dedi.

"ŞU AN EN ÖNEMLİSİ GALATASARAY MAÇI"

Lig ile Avrupa maçlarının farklı olduğunu belirten Rui Silva, Şampiyonlar Ligi'nin daha yüksek seviyede oynandığını ifade etti.

Silva, "Lig ve Avrupa çok farklı. Şampiyonlar Ligi, diğer Avrupa turnuvalarına göre daha üst düzey, daha fazla enerji istiyor. Maç maç bakmalıyız. Şu an en önemlisi Galatasaray maçı. Sonrasında lige odaklanırız. Çok önemli bir kadromuz var. Şampiyonlar Ligi bizi çok etkiledi, çok puan topladık geçen sezon" diye konuştu.

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RAFAEL LEAO HAKKINDA UYARDI

Rafael Leao'nun ilk kez Sporting Lizbon'a karşı oynayacak olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rui Silva, Portekizli futbolcunun kalitesine dikkat çekti.

Rui Silva, "Rafael Leao, Sporting'ten çıkma bir oyuncu. Son performansını bilmiyorum ama Portekizli, yüksek kalitede bir futbolcu. Ona karşı çok iyi hazır olmalıyız. Onun seviyesini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Luis Suarez ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını belirten başarılı kaleci, takım arkadaşının kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Silva, "Hiç sorun yok, her zamanki aynı Luis Suarez. Çok iyi bir ilişkimiz var onunla. Dolayısıyla bize yardım ediyor, bizim istediğimiz Luis böyle bir oyuncu" dedi.

"ÇOK İYİ DEFANS OYUNCULARIMIZ VAR"

Sporting Lizbon'un savunma düzeniyle ilgili de konuşan Rui Silva, 4'lü savunma sisteminde kendilerini rahat hissettiklerini dile getirdi.

Rui Silva, "4'lü defans oynadığımızda rahat hissediyoruz. Savunmacılarımız çok yüksek kalitede ve topu oyuna iyi sokuyorlar, iyi savunma yapıyorlar. Çok iyi 4 defans oyuncumuz var bence" diye konuştu.

Sezon başında takımın hemen hemen her maçta gol yemesi ve daha sonra bunu düzeltmesiyle ilgili soruya Rui Silva şu yanıtı verdi:

"Doğal bir şey, uzun bir sezon var önümüzde. Kariyerimde zor anlar da oldu, çalışmaya devam ettim. Sezon başında çok oyuncu Dünya Kupası'na gitti. Alışmak için zamana, daha çok maça ihtiyacımız vardı."

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