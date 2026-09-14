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Sporting, Famalicao deplasmanında son anda yıkıldı

Sporting, Famalicao deplasmanında son anda yıkıldı

14.09.2026 10:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Sporting, Famalicao deplasmanında son anda yıkıldı

Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Famalicao ile 1-1 berabere kaldı.

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Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Famalicao ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal 22 de Junho'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, 81. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Famalicao'da 87. dakikada Romeo Beney, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü korumaya çalışan Sporting Lizbon, 90+1. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle şok yaşadı. Famalicao bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Sporting Lizbon'un ligdeki galibiyet serisi sona erdi. Sporting Lizbon puanını 14'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Famalicao ise puanını 4'e çıkararak 13. sıraya yükseldi.

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