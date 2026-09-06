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Sporting, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı

Sporting, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı

6.09.2026 10:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sporting, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional'i 2-0 yendi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional ile karşılaştı.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi, Sporting CP'nin tek gollük üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Flavio Gonçalves, farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Rui Borges'in ekibi rakibini 2-0 yendi.

Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 4. zaferine uzanıp 13 puana yükseldi.

GALATASARAY İLE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Sporting CP, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Sporting'in sahasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #sporting #Nacional

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