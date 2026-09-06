Sporting, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional ile karşılaştı.
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekip, 32. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi, Sporting CP'nin tek gollük üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Flavio Gonçalves, farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Rui Borges'in ekibi rakibini 2-0 yendi.
Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 4. zaferine uzanıp 13 puana yükseldi.
GALATASARAY İLE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Sporting CP, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Sporting'in sahasında oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.