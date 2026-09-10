Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.
Maçın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.
İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere | 102.019 puan
2- İtalya | 87.874 puan
3- İspanya | 82.493 puan
4- Almanya | 80.402 puan
5- Fransa | 68.153 puan
6- Portekiz | 64.550 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.395 puan
9- Türkiye | 49.675 puan
10- Polonya | 45.125 puan
11- Çekya | 44.725 puan
12- Yunanistan | 43.812 puan