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Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu
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Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

10.09.2026 09:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray konuk olduğu Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.

Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. 

Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

Maçın ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi.

Sporting-Galatasaray maçının ardından... UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu

İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere | 102.019 puan

2- İtalya | 87.874 puan

3- İspanya | 82.493 puan

4- Almanya | 80.402 puan

5- Fransa | 68.153 puan

6- Portekiz | 64.550 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.395 puan

9- Türkiye | 49.675 puan

10- Polonya | 45.125 puan

11- Çekya | 44.725 puan

12- Yunanistan | 43.812 puan

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