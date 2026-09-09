Galatasaray, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma devam ederken Sporting’in genç stoperi Eduardo Quaresma’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve kariyerinde hangi takımlarda forma giydiği araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon'daki Quaresma kim? Eduardo Quaresma kaç yaşında? Eduardo Quaresma hangi takımlarda oynadı?

EDUARDO QUARESMA KİMDİR?

Sporting Lizbon’un savunmasında görev yapan Eduardo Quaresma, Portekizli bir futbolcudur. Tam adı Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões olan oyuncu, 2 Mart 2002’de Portekiz’in Barreiro kentinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Quaresma, stoper mevkisinde görev yapıyor ve Sporting CP’de 72 numaralı formayı giyiyor.

Eduardo Quaresma hangi takımlarda oynadı?

GD Fabril Barreiro: 2010-2011

Sporting CP: 2011-2021

CD Tondela: 2021-2022, kiralık

TSG Hoffenheim: 2022-2023, kiralık

Sporting CP: 2023’ten itibaren