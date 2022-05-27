Stefan Kuntz Mert Hakan Yandaş'ı niye kadroya almadığını açıkladı

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:26

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi basın toplantısı düzenledi.

59 yaşındaki tecrübeli teknik direktör birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken kadro tercihlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Alman çalıştırıcının açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum. Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek."

"4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz var. Önümüzdeki 4 maç için genç oyuncularımızın potansiyeline bakacağız."

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur açıklaması

"Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."

"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Sahada asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray 'a attığı golden sevinmemesi de çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler."

"Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi."

"Yusuf, Abdülkadir, Ersin, Abdülkerim ve Umut Bozok sakat listesinde bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle kampımıza katılamayacaklar."

'MİLLİ TAKIMA YOGAYI GETİRECEĞİZ'

"Milli takıma yogayı getireceğiz. Oyuncular da bundan memnun oldu. Zihinsel çalışmalar yapacağız."

"Herkese, bir sorunuz varsa kapım size açık dedim. Başkanlar, teknik adamlar ve oyuncular... Hepsine. Kendilerini ifade etmelerini anlayabiliyorum ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Karşıdakini itham etmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi."

MERT HAKAN YANDAŞ SORUSUNA YANIT

"Emre Mor'la iletişim halindeyim ve ona milli takım kapısını açık tutmak istiyorum" diyen Kuntz, "İrfan Can için de aynısı geçerli. Genç oyuncular üstünden bunu ifade etmek istemiyorum. Bir sorunuz varsa bize gelin. Münakaşa olmasındansa, bu şekilde daha iyi iletişim kuracağız" diye konuştu. Mert Hakan Yandaş'la ilgili soruya da yanıt veren Kuntz, "Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan... Mert Hakan Yandaş için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Kadroya aldığımız oyuncuların bu sezonki performanslarının bir tık daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aralarda küçük farklar var ve biz bu farklara göre karar vermek zorunda kalıyoruz."