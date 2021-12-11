Steven Gerrard Liverpool'u durduramadı!
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Aston Villa'yı ağırladı.
Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele, Liverpool'un üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 67. dakikada Muhammed Salah ile penaltıdan geldi.
Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Liverpool, ligin 2. sırasında yer aldı. 19 puanda kalan Aston Villa ise 12. sırada yer aldı.
Lider Manchester City (38) ile 2. sıradaki Liverpool arasında 1 puan fark var.
Gelecek hafta Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Norwich'le karşılaşacak.
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