Steven Gerrard, Premier Lig'e zaferle döndü!
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'nın başına geçen Steven Gerrard, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde ilk maçına çıktı. Brighton & Hove Albion'ı ağırlayan Aston Villa maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Dean Smith'in ardından göreve gelen Steven Gerrard, Premier Lig'de takımının başında çıktığı ilk karşılaşmada galibiyete ulaştı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Ollie Watkins ve 89. dakikada Tyrone Mings kaydetti.
Ligde 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Aston Villa puanını 13 yaptı. Brighton & Hove Albion 17 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Leeds United'ı ağırlayacak.
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