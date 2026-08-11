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Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

11.08.2026 09:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı yaşanıyor.

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Merkur Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TV100 ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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