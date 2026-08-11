Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı yaşanıyor.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Merkur Arena'da oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma TV100 ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.