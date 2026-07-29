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Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Sturm Graz'ın kadro değeri ne kadar?

Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Sturm Graz'ın kadro değeri ne kadar?

29.07.2026 23:38:00
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Haber Merkezi
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Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Sturm Graz'ın kadro değeri ne kadar?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. eleme turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip 3. eleme turunda Sturm Graz ile eşleşti. Peki, Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Sturm Graz'ın kadro değeri ne kadar?
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Peki, Sturm Graz hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi Sturm Graz'ın kadro değeri ne kadar?

STURM GRAZ NERENİN TAKIMI?

Sportklub Puntigamer Sturm Graz, Avusturya'nın en köklü ve popüler futbol kulüplerinden biridir. 1909 yılında Avusturya'nın Graz şehrinde kurulan siyah-beyazlı ekip, iç saha karşılaşmalarını 16.364 seyirci kapasiteli tarihi Merkur Arena'da (UPC Arena) oynamaktadır.

STURM GRAZ KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermark güncel verilerine göre Sturm Graz 2026 kadro değeri 54.13 Euro’dur.

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