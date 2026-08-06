Sturm Graz’ı Talisca ve Greenwood’un golleriyle yenerek Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaştı: Fenerbahce turu araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Sturm Graz’ı 2-0 yendi.

Tur kapısını aralayan ve Şampiyonlar Ligi’ne bir adım daha yaklaşan SarıLacivertlilerin gollerini Talisca ile yeni transfer Greenwood attı. Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ağları sarstı.

Talisca ise bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. 28. dakikada Oosterwolde sol arka adalesinden sakatlandı. Hollandalı futbolcu gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fred ve İrfan Can Kahveci’yi yedek soyundurdu. İki oyuncunun yerine Greenwood ile Kante ilk 11’de forma giydi. Fred ve İrfan ikinci yarı oyuna dahil oldu. Kartal, kalede yine Ederson yerine Mert Günok’a şans tanıdı. Muriç, 19 Temmuz 2020’de oynadığı maçın ardından ilk kez Sarı-Lacivertli formayla kadroda yer aldı. Ancak İsmail Kartal, sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli forvete süre vermedi. Fenerbahçe kaptanı Skriniar performansıyla maça damga vurdu. Slovak stoper 11 ikili mücadelenin hepsini kazandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Kadıköy’deki mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken taraftarlar başkan Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal için destek tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos’ta deplasmanda Sturm Graz ile rövanşa çıkacak. Sarı-Lacivertliler turu geçerse Play-Off’ta Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.