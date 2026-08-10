Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun rövanş maçları başlıyor. Fenerbahçe, ilk maçta İstanbul'da 2-0 mağlup ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'la deplasmanda karşılaşacak.

Sturm Graz'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilere iki futbolcusundan kötü haber geldi. Fenerbahçe'de 11 Ağustos Salı günü oynanacak maçta Anthony Musaba ile Ederson kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre ağrıları bulunan Anthony Musaba, Sturm Graz'la Avusturya'da oynanacak maçın kafilesinde yer almayacak. Musaba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile oynanan rövanş maçında 20 dakika süre almıştı.