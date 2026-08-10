Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber
Paylaş

Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

10.08.2026 11:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Ederson kamp kadrosunda yer almayacak.

Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun rövanş maçları başlıyor. Fenerbahçe, ilk maçta İstanbul'da 2-0 mağlup ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'la deplasmanda karşılaşacak.

Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sturm Graz'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilere iki futbolcusundan kötü haber geldi. Fenerbahçe'de 11 Ağustos Salı günü oynanacak maçta Anthony Musaba ile Ederson kadroda yer almayacak.

Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre ağrıları bulunan Anthony Musaba, Sturm Graz'la Avusturya'da oynanacak maçın kafilesinde yer almayacak. Musaba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile oynanan rövanş maçında 20 dakika süre almıştı.

Sturm Graz maçı öncesi... 2 futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Ederson da Sturm Graz karşılaşmasında süre alamayacak. Sarı-lacivertli takımdan Brezilyalı kaleci için yapılan açıklamada Ederson'un viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ederson #Anthony Musaba

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford'un, transferde Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerini değerlendirmeyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geldiğini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia yeni kulübüne imzayı attı!
Eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia yeni kulübüne imzayı attı! Arjantin Ligi ekibi Boca Juniors, 36 yaşındaki forvet Enner Valencia'yı renklerine bağladı.