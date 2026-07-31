Sturm Graz maçı öncesi... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'den UEFA'ya yapılan bildirime göre sarı-lacivertliler Levent Mercan'ın yerine Vedat Muriqi'yi kadroya ekledi. Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle 2. eleme maçlarının kadrosunda yer almamıştı. Ek olarak N'Golo Kante UEFA listesinde yer almadı.