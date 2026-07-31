Sturm Graz maçı öncesi... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe, kadroda değişiklik yaptı. Sarı-lacivertliler Sturm Graz'la oynanacak maçlar öncesindeki değişikliği UEFA'ya bildirdi.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'den UEFA'ya yapılan bildirime göre sarı-lacivertliler Levent Mercan'ın yerine Vedat Muriqi'yi kadroya ekledi. Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle 2. eleme maçlarının kadrosunda yer almamıştı. Ek olarak N'Golo Kante UEFA listesinde yer almadı.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere Fenerbahçe'nin güncel Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi