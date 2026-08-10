Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında salı günü deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal son durumlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal, “İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Biz burada rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Biz buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Sturm Graz kendi evinde güçlü oyunu olan bir takım. Tek amacımız turu geçerek İstanbul'a dönmek” dedi.

OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe teknik direktörü Kartal, “Transfer komitemiz titizlikle kendi alanında işi yürütüyor. Biz saha içinde kalıyoruz. Oosterwolde'nin istemediğimiz bir sakatlığı oldu. Şu anda onun yerini doldurabilecek oyuncularımız olduğu için problem yaşayacağımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, “Her oyuncumuzun özelliği farklı. Attığımız gollerin hepsi çalışılmış goller. Bunların hepsini çalışıyoruz. Tabii ki kalite de devreye giriyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Guendouzi ve Kante iyi bir şekilde savunma yapıyor. Ön tarafta da Asensio, Talisca ve Kerem gibi kaliteli oyuncularımızın gole gitmesi bizim için büyük avantaj. Maç maç, rakibe göre düşünüyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

"DAHA YOLUMUZ VAR"

İsmail Kartal, savunmada Aké ile Skriniar'ın uyumundan memnun olduğunu belirterek takım savunmasının önde başladığını ifade etti.

Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı, büyük başarıları var. Çok profesyonel bir oyuncu ve kaliteli bir insan. Skriniar onunla çok iyi ikili oldular. Uyumlu şekilde oynuyoruz, geriden topu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Takım savunması bizim önden başlar. Ön taraftaki oyuncuların kompakt duruşuyla şu ana kadar işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var, daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var" açıklamasını yaptı.

İSMAİL KARTAL'DAN TRANSFER MESAJI

Transfer sürecinin devam ettiğini belirten Kartal, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili kararların süreç içerisinde alınacağını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Hem saha içinde hem de saha dışında çalışmalarımız devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili süreçte karar neyse alınacak. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.