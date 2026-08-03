Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Fenerbahçe'de gözler, Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçında konuk edeceği rakibini yenerek rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak.
Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Oosterwolde oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake olacak.
Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci'nin, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi planlanıyor.
İsmail Kartal, ileri uçta ise Anderson Talisca’ya şans vermeyi düşünüyor.