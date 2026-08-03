Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi
Paylaş

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

3.08.2026 15:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Fenerbahçe'de gözler, Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçında konuk edeceği rakibini yenerek rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi amaçlıyor.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Teknik direktör İsmail Kartal da, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Oosterwolde oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake olacak.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci'nin, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi planlanıyor.

Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, ilk 11'deki isimler için kararını verdi

İsmail Kartal, ileri uçta ise Anderson Talisca’ya şans vermeyi düşünüyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Sturm Graz

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Guirassy’nin peşinde: Golcü bekleyişi
Fenerbahçe, Guirassy’nin peşinde: Golcü bekleyişi Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığında anlaşma sağlanması halinde transferi bu hafta tamamlamayı hedefliyor.
Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, 3. turda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'ta Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferi için ayrılık kapıda
Fenerbahçe'nin yeni transferi için ayrılık kapıda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Adem Yeşilyurt'un gelişimini tamamlaması için kiralık verilmesinin gündemde olduğu iddia edildi. Genç futbolcuya talip olan iki takım bulunuyor.