Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, Kante ve Muriqi kararını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde soruları yanıtladı.
STURM GRAZ MAÇI
Sturm Graz'la oynanacak ilk maç öncesinde İsmail Kartal, "İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen sezondan bu yana yeni hocalarıyla birlikte farklı sistemleri oynayabiliyorlar. Takımımız bir bütün olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandığımız düşünüyorum" dedi.
Kartal ayrıca, "Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst ligi. Her maç final havasında geçiyor. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı. Kendi evimizde iyi bir skor oyunla bunu kullanmak istiyoruz. İkinci maça avantajla gitmek istiyoruz. Biz hep birlikte camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
OOSTERWOLDE TERCİHİ
Jayden Oosterwolde'nin sol bekte tercih edilmesiyle ilgili gelen soruyu İsmail Kartal şöyle yanıtladı:
"Oosterwolde daha önceden de sol bekti. Şu anda da burada Skriniar ve Ake var. Fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı Oosterwolde'yi sol bekte oynatmayı tercih ediyoruz."
VEDAT MURİQİ VE N'GOLO KANTE KARARI
Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. eleme turunun kadrosunda yer almamıştı. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda olan Kante de Gornik Zabrze maçının kadrosuna dahil edilmemişti.
Sturm Graz karşılaşması öncesinde iki futbolcu için İsmail Kartal şunları söyledi:
"Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Bu akşam 23.50'ye vaktimiz var. Vedat Muriqi kadroda olacak. Kante aramıza geldi. Gayet iyi, çalışıyor. İyi durumda. Bugün bizimle 10. antrenmanını yaptı. Bizimle birlikte kadroda olacak. Bir bütün olarak yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz. Bütün oyuncularımız hazır. Kadroya eklenecek."
İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı:
"Fiziksel olarak iyi durumdayız ama daha da gelişmeliyiz. Pozitif futbol oynayan bir takımız ve gelişiyoruz. Kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz."