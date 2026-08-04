Sturm Graz maçı öncesi... İsmail Kartal, Kante ve Muriqi kararını açıkladı

STURM GRAZ MAÇI

Sturm Graz'la oynanacak ilk maç öncesinde İsmail Kartal, "İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen sezondan bu yana yeni hocalarıyla birlikte farklı sistemleri oynayabiliyorlar. Takımımız bir bütün olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandığımız düşünüyorum" dedi.

Kartal ayrıca, "Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst ligi. Her maç final havasında geçiyor. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı. Kendi evimizde iyi bir skor oyunla bunu kullanmak istiyoruz. İkinci maça avantajla gitmek istiyoruz. Biz hep birlikte camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.