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Sturm Graz maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için kötü haberi duyurdu

Sturm Graz maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için kötü haberi duyurdu

6.08.2026 13:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Sturm Graz maçında sakatlanmıştı... Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için kötü haberi duyurdu

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Jayden Oosterwolde'nin son durumunu açıkladı.

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Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendiği mücadeleye sakatlığı nedeniyle devam edememişti. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcuyla ilgili kötü haberi duyurdu.

Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin son durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin, futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

6-8 HAFTA UZAK KALACAK

TRT Spor'a göre Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

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