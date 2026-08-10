Sturm Grazlı Jacob Peter Hödl, Fenerbahçe maçından mucize bekliyor!

Sturm Graz oyuncularından Jacob Peter Hödl, Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hödl, salı günü gerçekleşmesi oldukça zor bir ihtimali deneyeceklerini dile getirdi.

Kendilerini gösterme fırsatını yaşayacaklarını aktaran Hödl, "Sevinç ve mutluluk içindeyiz. Böyle bir arenada kendimizi gösterebiliriz. Taraftarlar arkamızda, bir mucize olabilir. İyi performans sergilediğim için çok mutluyum. Güzel ilerliyoruz. Sonuçta bu mental bir olay. Vücut ne kadar yorgun olsa da beyinde istek ve arzu olursa daha iyi şeyler başarıyoruz. Taraftarlarımız evimizde neler yapabileceğimizi defalarca gösterdi. Burası güzel bir kale, yarın umarım bunu sergileyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE MAÇLAR ZİRVE MAÇLAR"

Kadıköy'ün harika bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Hödl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böyle bir atmosferde, bu kadar taraftara karşı Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle bir arenada oynamak daha fazla baskı değil, mutluluk getiriyor. Daha azimli oluyoruz. Benim ve herkesin çocukluk hayali böyle atmosferlerde oynayabilmek. Böyle maçlar zirve maçlar, sürekli nasip olmaz. Yarınki maç için umutluyum. Taraftarlarımız çok güçlü şekilde arkamızda duracaktır."