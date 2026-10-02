Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonunda heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon VakıfBank, Beşiktaş'ı konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 14.00'te atılacak.

Günün diğer maçında ise saat 16.00'da Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Peron'u ağırlayacak.

2026-27 sezonunda 7 şehirden 14 takım mücadele edecek. İstanbul'dan 6, Ankara ve İzmir'den ikişer takımın yer aldığı ligde Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar ve Manisa birer ekiple temsil edilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon kupayı VakıfBank kaldırdı.

Sarı-siyahlılar, 2025-26 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Lig tarihindeki 15. şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, 2026-27 sezonunda Eczacıbaşı ile şampiyonluk sayısını eşitlemeye çalışacak.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA ECZACIBAŞI ZİRVEDE

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Eczacıbaşı oldu. Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 16 kez mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı, deplasmanlı ligin ilk sezonları olan 1984-85 ile 1988-89 arasında üst üste 5 şampiyonluk kazandı. Turuncu-beyazlılar, 1999-2000 ile 2002-03 yılları arasında da arka arkaya 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Eczacıbaşı son şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda elde ederken, VakıfBank'ın 2025-26 sezonundaki başarısıyla iki kulüp arasındaki fark bir şampiyonluk olarak kaldı.

Maç programı şu şekilde:

3 Ekim Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)

4 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)

16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)

19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)