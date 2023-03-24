Sultanlar Ligi’nde 21. hafta heyecanı başlıyor

Sultan Ligi’nde 21. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:51
Sultanlar Ligi’nde 21. hafta heyecanı başlıyor
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Misli.com Sultan Ligi’nde 21. hafta heyecanı yarın, 26 Mart Pazar ve 27 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde İlbank ile Çukurova Belediyesi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet ile Kuzeyboru arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.

Sultan Ligi’nde 21. haftanın programı şu şeklide:

Yarın

12.00 İlbank - Çukurova Bld.

14.00 Sigorta Shop - Bolu Bld.

15.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta

15.00 Türk Hava Yolları - V.Bank

17.00 Sarıyer Bld. - PTT

26 Mart Pazar

14.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın B.Şehir Bld.

27 Mart Pazartesi

15.00 Fenerbahçe Opet - Kuzeyboru


Sultanlar Ligi voleybol fenerbahçe opet

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