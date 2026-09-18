Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak: Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a mağlup oldu

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Fenerbahçe Tarfin'i 92-90 yenen Olympiakos, finale yükseldi.

Fenerbahçe Tarfin, iki takımın da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadığı ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.

Rakibinin top kayıpları karşısında Key'in skora verdiği katkıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ikinci periyodun ortalarında farkı çift haneye taşıdı: 24-35. Ribauntlarda rakibine üstünlük kuran Olympiakos, periyodun sonlarında farkı düşürse de soyunma odasına önde giden taraf, 45-43'lük skorla Fenerbahçe Tarfin oldu.

Yunanistan ekibi, Hall ve Dorsey ile pota altını zorlayarak bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğin başlarında üstünlük yakaladı: 56-55. Shields'ın skorer oyunu ve Tucker'ın da devreye girmesiyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Tarfin, farkı açarak final periyoduna 78-69 üstünlükle gitti.

Fournier'nin basketleri ve üst üste üç sayı isabetleriyle ritim bulan Olympiakos, bitime 5 dakika kala durumu 83-83'e getirdi. Yunanistan temsilcisi, son saniyelere kadar eşitlikle giden karşılaşmada Fournier'nin bulduğu isabetle mücadeleyi 92-90 kazandı ve finale kaldı.

Olympiakos'un finaldeki rakibi, Dubai Basketbol ile Real Madrid arasındaki diğer yarı final maçının galibi olacak. Fenerbahçe Tarfin ise karşılaşmayı kaybeden tarafla üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Etihad

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Olympiakos: Miller-McIntyre 2, Dorsey 9, Ward 9, Hall 12, Vezenkov 7, Ndiaye 9, Jones 2, Fournier 19, Montero 13, Joseph 10

Fenerbahçe Tarfin: Baldwin 9, Clyburn 8, Shields 18, Melli 5, Bingham 10, Tucker 8, Forrest 7, Key 17, Silva 5, Onuralp Bitim, Juzang 3

1. Periyot: 20-25

Devre: 43-45

3. Periyot: 69-78