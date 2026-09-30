Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri açıklandı: İşte eşleşmeler...

Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri açıklandı: İşte eşleşmeler...

30.09.2026 14:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Kupa'da yarı final maçlarının tarihleri açıklandı: İşte eşleşmeler...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'da yarı final ve final eşleşmelerinin oynanacağı tarihleri açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'un yer aldığı Süper Kupa'da eşleşmeler de belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TFF, Süper Kupa'da oynanacak yarı final maçlarının tarihlerini açıkladı. Süper Kupa'da yarı finaller 4-5 Ocak'ta final ise 9 Ocak'ta oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihleri belirlenmiştir.

Buna göre, yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacaktır.

Bu yıl son kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe karşılaşacaktır.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya geleceklerdir. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecektir. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa 2026'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar dileriz."

SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Konyaspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #trabzonspor #konyaspor #Süper Kupa

İlgili Haberler

Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi?
Barcelona'da kritik sakatlık: Galatasaray maçında forma giyecek mi? Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı maçta sakatlanan Raphinha, milli takım kadrosundan çıkarıldı. İspanyol basını Barcelona forması giyen yıldızın, Galatasaray karşısında forma giyebileceğini iddia etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni sezonda hedefi kupa
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni sezonda hedefi kupa Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, yeni sezonda hedeflerinin kupalar olduğunu söyledi.
UEFA'dan Fatih Terim'e Galatasaray-Barcelona maçında görev
UEFA'dan Fatih Terim'e Galatasaray-Barcelona maçında görev UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Fatih Terim, dev maç için UEFA'nın kendisine görev verdiğini duyurdu.