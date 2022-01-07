Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş'ta Alman hoca iddiası

Turkcell Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş'ta sezona Önder Karaveli ile devam kararı alınmasından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'nin gelecek sezon için yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 09:36
Süper Kupa Şampiyonu Beşiktaş'ta Alman hoca iddiası
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Turkcell Süper Kupa Şampiyonluğu sonrası moral kazanan Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Önder Karaveli ile yola devam kararı alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için Alman teknik adamın ismi gündeme geldi.

Habere göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'den yeni teknik direktör çalışmaları için tam yetki alan Beşiktaş Futbol AŞ Genel Direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Alman çalıştırıcı Jens Keller ile görüştüğü iddia edildi.

Almanya'daki futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenör olarak çalışmaya devam eden Jens Keller, 2012 yılında Schalke 04 ile başladığı üst düzeydeki hocalık serüveninde Union Berlin, FC Ingolstadt ve FC Nürnberg takımlarında görev aldı.


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