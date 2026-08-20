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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

20.08.2026 13:39:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
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Süper Lig'de yeni hafta 20 Ağustos Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin 2. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde haftanın ilk maçı 20 Ağustos Cuma günü Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Hafta 24 Ağustos Pazartesi günü Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanacak

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırlayacağı haftada Trabzonspor Başakşehir'i konuk ederken Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay

Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses

Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

TFF'nin paylaşımı:

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İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol Süper Lig

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