Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni hafta 20 Ağustos Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin 2. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligde haftanın ilk maçı 20 Ağustos Cuma günü Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Hafta 24 Ağustos Pazartesi günü Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanacak
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırlayacağı haftada Trabzonspor Başakşehir'i konuk ederken Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses
Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
TFF'nin paylaşımı: