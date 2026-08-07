Süper Lig'de 2 ve 3. haftanın programları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programları belli oldu.
2. HAFTA PROGRAMI
21 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir Stadyumu)
21.30 | Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
23 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK (Papara Park)
21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği (Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba Stadyumu)
24 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Stadyumu)
3.HAFTA PROGRAMI
28 Ağustos 2026 Cuma:
21.30 | Gençlerbirliği - Erzurumspor FK (Eryaman Stadyumu)
29 Ağustos 2026 Cumartesi:
19.00 | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
21.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (Gaziantep Stadyumu)
21.30 | Galatasaray - Göztepe (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)
30 Ağustos 2026 Pazar:
19.00 | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 | İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 | Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
31 Ağustos 2026 Pazartesi:
21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor (Diyarbakır Stadyumu)
21.30 | Beşiktaş - Çorum FK (Beşiktaş Park)