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Süper Lig'de 2 ve 3. haftanın programları belli oldu

Süper Lig'de 2 ve 3. haftanın programları belli oldu

7.08.2026 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de 2 ve 3. haftanın programları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. ve 3. hafta programları açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 2. ve 3. hafta maç programları belli oldu.

2. HAFTA PROGRAMI

21 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 | Erzurumspor FK - Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa (Çorum Şehir Stadyumu)

21.30 | Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

23 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 | Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK (Papara Park)

21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği (Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

21.30 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba Stadyumu)

24 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 | Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Stadyumu)

3.HAFTA PROGRAMI

28 Ağustos 2026 Cuma:

21.30 | Gençlerbirliği - Erzurumspor FK (Eryaman Stadyumu)

29 Ağustos 2026 Cumartesi:

19.00 | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)

21.30 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (Gaziantep Stadyumu)

21.30 | Galatasaray - Göztepe (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park)

30 Ağustos 2026 Pazar:

19.00 | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 | İstanbul Başakşehir FK - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 | Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos 2026 Pazartesi:

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor (Diyarbakır Stadyumu)

21.30 | Beşiktaş - Çorum FK (Beşiktaş Park)

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