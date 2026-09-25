Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftasında dört takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezonun başlamasının ardından ilk teknik direktör değişikliği Gaziantep FK'de yaşandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırırken, göreve Orhan Ak getirildi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ Trabzonspor'da ise Fatih Tekke dönemi 1 Eylül'de sona erdi. Avrupa Ligi play-off maçında Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Tekke, istifa kararı aldığını açıklamıştı ve Tekke'nin istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmemişti. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a mağlup olan Tekke ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp, Tekke ile yolların ayrıldığını duyurmasının ardından takımın teknik direktörlüğüne Thomas Reis'i getirdi.

FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ AĞIR MAĞLUBİYET SONRASI İSTİFA KARARI Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile 20 Eylül'de yollar ayrıldı. Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından istifasını sunan Pulat'ın ayrılığı kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.

ÇORUM FK'DE BURAK YILMAZ DÖNEMİ Son olarak Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Çorum ekibi, Uçar'ın ardından teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşen İsmail Kartal görevine devam etti.