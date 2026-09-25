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Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti
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Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

25.09.2026 13:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftası teknik direktör değişiklikleriyle geçti. Dört takımda teknik adam değişirken, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın istifası kabul edilmedi.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftasında dört takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Sezonun başlamasının ardından ilk teknik direktör değişikliği Gaziantep FK'de yaşandı. 

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırırken, göreve Orhan Ak getirildi.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ

Trabzonspor'da ise Fatih Tekke dönemi 1 Eylül'de sona erdi. 

Avrupa Ligi play-off maçında Ferencvaros'a mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Tekke, istifa kararı aldığını açıklamıştı ve Tekke'nin istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmemişti. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a mağlup olan Tekke ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Bordo-mavili kulüp, Tekke ile yolların ayrıldığını duyurmasının ardından takımın teknik direktörlüğüne Thomas Reis'i getirdi.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ AĞIR MAĞLUBİYET SONRASI İSTİFA KARARI

Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile 20 Eylül'de yollar ayrıldı. Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından istifasını sunan Pulat'ın ayrılığı kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

ÇORUM FK'DE BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Son olarak Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar ile 24 Eylül'de karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. 

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Çorum ekibi, Uçar'ın ardından teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısında istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşen İsmail Kartal görevine devam etti.

Süper Lig'de 2026/2027 sezonu hızlı başladı: 6 haftada 4 teknik direktör değişti

Sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden takımlar ise bu sayının dışında yer alıyor.

İlgili Konular: #süper lig #ayrılık #Teknik Direktör

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