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Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor

10.09.2026 11:59:00
Güncellenme:
AA
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Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçında ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 11 Eylül Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

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