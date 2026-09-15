Süper Lig'de 5. hafta sonrası puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın ardından Galatasaray 13 puanla zirvedeki yerini korurken, Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kasımpaşa 9 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ise 9'ar puanla sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında aldığı beraberliğin ardından 7 puanla 11. sırada kaldı.

İşte puan durumu: