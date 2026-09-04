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Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde
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Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

4.09.2026 13:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta gözler, iki takımın forvetlerinde olacak.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takım da hedeflerine ulaşabilmek adına sezon başında golcü isimleri kadrosuna kattı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Forvet hattını güçlendirmek için ilk olarak eski golcüsü Vedat Muriqi'i transfer eden sarı-lacivertliler daha sonra da Avrupa futbolunun golcü isimlerinden Romelu Lukaku'ya da sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Beşiktaş ise geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı takıma katılan Hyeon-gyu Oh'un ardından bu sezon başında Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'i transfer etti.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ ÇALIŞIYOR

Sezonu Avrupa'daki eleme maçlarıyla açan iki takım da liglerin başlamasıyla beraber 9 müsabakayı geride bıraktı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Fenerbahçe, bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, Beşiktaş 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

İki takım da 9 maçlık bu periyotta 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe attığı 15 golün 8'ini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında kaydederken, 7 kez de ligde gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Beşiktaş ise bu süreçte 8 kez UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde rakiplerinin filelerini havalandırmayı başarırken, ligde de toplam 7 gol attı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

FENERBAHÇE'DE EN GOLCÜYLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe bu sezon takımın gol yükünü çeken Anderson Talisca ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Sarı-lacivertli takımın attığı 15 golün 5'ini kaydetmeyi başaran Talisca, ligde görev aldığı tek maçta Gençlerbirliği ağlarını havalandırırken, Avrupa'da Gornik Zabrze ve Sturm Graz'la oynanan 4 maçta 4 kez gol attı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

GÖZLER GREENWOOD VE VEDAT'TA OLACAK

Talisca'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'de gözler bu sezon kadroya katılan Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'a çevrilecek.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Fenerbahçe'nin 7 golüne destek olan iki oyuncu, derbide de taraftarlarına gol sevinci yaşatmaya çalışacak.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Ligde oynadığı 3 maçta sadece Konyaspor ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Greenwood, Avrupa'daki ön eleme maçlarında ise Sturm Graz ve Olympic Lyon maçlarında birer gol kaydederek 4 gole imza attı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Vedat Muriqi ise ligde oynanan son 2 maçta da gol atmayı başarırken, bir kez de Olympic Lyon ile oynanan rövanş maçında rakip fileleri sallandırdı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

DUSAN VLAHOVIC HAT-TRICKLE BAŞLADI

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, ilk gol attığı maçı hat-trickle tamamladı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Siyah-beyazlı formayla 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Arca Çorum FK ile oynanan lig maçında 3 gol atarak takımının galibiyetinde kritik pay sahibi oldu.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Beşiktaş'ın golcü isimleri olarak Vlahovic'in yanı sıra Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny öne çıkıyor. İki futbolcu da attıkları 3'er golle Vlahovic'le birlikte siyah-beyazlı takımın en golcü isimleri olarak Beşiktaş'ın 15 gollük performansında etkili isimler oldular.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

GİZLİ GOLCÜ CERNY

Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimler arasında yer alan Vaclav Cerny attığı kritik gollerle kafaları karıştırdı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Çek futbolcu, Hradec Kralove ve Eyüpspor maçlarında attığı gollerle takımının 1-0'lık galibiyetlerinde başrol oldu. Cerny aynı zamanda Çorum FK karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

PENALTILAR ORKUN'DA

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü attığı 3 golün 2'sini penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland ile oynanan iki karşılaşmada biri penaltı olmak üzere 2 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan rövanş maçını da boş geçmedi. Milli futbolcu penaltıdan attığı golle takımının tur atlamasında pay sahibi oldu.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı... Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler golcülerde

Orkun Kökçü ligde ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

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