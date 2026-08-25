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Süper Lig'de ikinci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de ikinci haftanın VAR kayıtları açıklandı

25.08.2026 22:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süper Lig'de ikinci haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.

Süper Lig'in ikinci haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde:

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