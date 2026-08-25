Süper Lig'de ikinci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.
Süper Lig'in ikinci haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde:
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.
Süper Lig'in ikinci haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde: