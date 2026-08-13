Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonu başlıyor. 34 hafta sürecek sezonun açılış maçı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak. Haftanın kapanışı ise 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta maçlarından görev alacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmaları ve hakemleri:
Galatasaray – Çorum FK
Hakem: Batuhan Kolak
(Y) Furkan Ürün
(Y) Suat Güz
(D) Asen Albayrak
Kasımpaşa – Trabzonspor
Hakem: Gürcan Hasova
(Y) İbrahim Çağlar Uyarcan
(Y) Gökhan Barcın
(D) Ömer Tolga Güldibi
Konyaspor – Çaykur Rizespor
Hakem: Cihan Aydın
(Y) Kerem Ersoy
(Y) Mert Bulut
(D) Turgut Doman
Gaziantep FK – Alanyaspor
Hakem: Yasin Kol
(Y) Murat Tuğberk Curbay
(Y) Bahtiyar Birinci
(D) Alpaslan Şen
Gençlerbirliği – Fenerbahçe
Hakem: Oğuzhan Aksu
(Y) Esat Sancaktar
(Y) Osman Gökhan Bilir
(D) Direnç Tonusluoğlu
Başakşehir – Kocaelispor
Hakem: Mehmet Türkmen
(Y) Abdullah Bora Özkara
(Y) Murat Ergin Gözütok
(D) İlker Yasin Avcı
Fatih Karagümrük – Erzurumspor FK
Hakem: Halil Umut Meler
(Y) Süleyman Özay
(Y) Mustafa Savranlar
(D) Emre Kargın
Beşiktaş – Eyüpspor
Hakem: Oğuzhan Çakır
(Y) Anıl Usta
(Y) Hüseyin Aylak
(D) Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor – Göztepe
Hakem: Kadir Sağlam
(Y) Mehmet Kısal
(Y) Selahattin Altay
(D) Melek Dakan