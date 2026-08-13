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Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

13.08.2026 13:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 1. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonu başlıyor. 34 hafta sürecek sezonun açılış maçı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak. Haftanın kapanışı ise 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta maçlarından görev alacak hakemleri açıkladı. 

İşte Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmaları ve hakemleri:

Galatasaray – Çorum FK

Hakem: Batuhan Kolak

(Y) Furkan Ürün

(Y) Suat Güz

(D) Asen Albayrak

Kasımpaşa – Trabzonspor

Hakem: Gürcan Hasova

(Y) İbrahim Çağlar Uyarcan

(Y) Gökhan Barcın

(D) Ömer Tolga Güldibi

Konyaspor – Çaykur Rizespor

Hakem: Cihan Aydın

(Y) Kerem Ersoy

(Y) Mert Bulut

(D) Turgut Doman

Gaziantep FK – Alanyaspor

Hakem: Yasin Kol

(Y) Murat Tuğberk Curbay

(Y) Bahtiyar Birinci

(D) Alpaslan Şen

Gençlerbirliği – Fenerbahçe

Hakem: Oğuzhan Aksu

(Y) Esat Sancaktar

(Y) Osman Gökhan Bilir

(D) Direnç Tonusluoğlu

Başakşehir – Kocaelispor

Hakem: Mehmet Türkmen

(Y) Abdullah Bora Özkara

(Y) Murat Ergin Gözütok

(D) İlker Yasin Avcı

Fatih Karagümrük – Erzurumspor FK

Hakem: Halil Umut Meler

(Y) Süleyman Özay

(Y) Mustafa Savranlar

(D) Emre Kargın

Beşiktaş – Eyüpspor

Hakem: Oğuzhan Çakır

(Y) Anıl Usta

(Y) Hüseyin Aylak

(D) Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor – Göztepe

Hakem: Kadir Sağlam

(Y) Mehmet Kısal

(Y) Selahattin Altay

(D) Melek Dakan

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