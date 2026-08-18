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Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları yayımlandı!

Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları yayımlandı!

18.08.2026 20:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları yayımlandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasında uygulanan VAR pozisyonlarının kayıtlarını yayımladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarındaki VAR kayıtlarını YouTube kanalından paylaştı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde:

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