Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstürü TFF tarafından belirlenirken, milli takım maçları nedeniyle ligde yaşanacak aralar da belli oldu. A Milli Takım’ın eylül ayı sonunda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle Süper Lig’de maçlara ara verilecek. Peki, Süper Lig’de milli ara hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek? TFF 2026-2027 takvimi

2026-2027 SEZONU İLK MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunun ilk milli arası 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmalarının ardından başlayacak milli maç dönemi 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek.

Böylece kulüp futboluna 16 günlük ara verilmiş olacak. Bu süreçte milli takımlara davet edilen futbolcular ülkelerinin maçlarında forma giyecek.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

21 Eylül’de başlayacak milli maç dönemi 6 Ekim Salı günü tamamlanacak. Milli takımlardaki görevlerini tamamlayan oyuncular daha sonra kulüplerine dönerek lig hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig’de milli ara sonrasındaki ilk karşılaşmalar ise 7. hafta programıyla oynanacak.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında milli ara döneminde dört önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

25 Eylül 2026 Cuma,

21.45: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 Pazartesi,

21.45: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 Cuma,

21.45: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 Pazartesi,

21.45: İtalya - Türkiye