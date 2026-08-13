Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu resmen başlıyor.
Ligdeki açılış maçını son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray oynayacak. Sarı kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor, 15 Ağustos Cumartesi günü sezonu açarken, Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü sahne alacak.
Süper Lig'in başlamasına günler kala şampiyonluk oranları belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 2 sırada yer alırken, Trabzonspor ve Beşiktaş, 3.-4. sırada yer aldı.
İşte şampiyonluk oranları:
7 - Samsunspor | 150.00
6- Göztepe | 100.00
5- Başakşehir | 70.00
4- Beşiktaş | 11.00
3- Trabzonspor | 9.20
1- Fenerbahçe | 2.03
1- Galatasaray | 2.03