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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

13.08.2026 12:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıkladı. Yeni sezon öncesi şampiyonluk için favori olan takım belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu resmen başlıyor. 

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Ligdeki açılış maçını son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray oynayacak. Sarı kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek. 

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 15 Ağustos Cumartesi günü sezonu açarken, Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü sahne alacak.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

Süper Lig'in başlamasına günler kala şampiyonluk oranları belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 2 sırada yer alırken, Trabzonspor ve Beşiktaş, 3.-4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

İşte şampiyonluk oranları:

7 - Samsunspor | 150.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

6- Göztepe | 100.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

5- Başakşehir | 70.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

4- Beşiktaş | 11.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

3- Trabzonspor | 9.20

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

1- Fenerbahçe | 2.03

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu: İşte favori takımlar...

1- Galatasaray | 2.03

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