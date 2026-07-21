Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu , Trendyol Süper Lig'de 2026/2027 sezonuna yeni kurallarla başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan bazı kurallar olduğu gibi ya da değiştirilerek Süper Lig'e entegre edileceği öne sürüldü.

- Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra bir dakika boyunca saha dışında kalacak. (Belli durumlar haricinde)

- Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde, yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika oyuna giremeyecek.

HT Spor'un haberine göre TFF'nin yeni sezon itibarıyla Trendyol Süper Lig'de uygulayacağı kurallar şöyle:

İşte VAR için gelecek yenilikler:

- Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen, gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek.

- Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırımı uygulanacak.

- Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin üç dakikayı geçmemesini sağlayacak.