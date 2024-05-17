Süper Lig devinden Oğuz Aydın hamlesi: Takas formülü masada!

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Oğuz Aydın için Alanyaspor'a takas teklif edeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:07
Süper Lig devinden Oğuz Aydın hamlesi: Takas formülü masada!
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Oğuz Aydın.

OĞUZ AYDIN İÇİN TAKAS PLANI

Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'ın adı birçok kulüple anılıyor. Galatasaray da 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerde bulunurken, Sarı-Kırmızılılarda takas formülü gündeme geldi.

EREN AYDIN TEKLİF EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Oğuz Aydın'a karşılık Alanyaspor'a Eren Aydın'ı teklif etmeyi planlıyor. Galatasary'ın Eren Aydın'ın yanı sıra Alanyaspor'a para da teklif edeceği belirtiliyor.

OĞUZ AYDIN'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 34 maça çıkıp 2542 dakika sahada kalan Oğuz Aydın 12 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.


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