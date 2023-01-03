Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hulk'u bitirdi
Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, transfer döneminin başlamasının ardından Adana temsilcisine resmi imzayı atacak.
Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, transfer döneminin başlamasının ardından Adana temsilcisine resmi imzayı atacak.
Hulk
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı. Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.
Samet Akaydin
SAMET AKAYDİN, FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı. Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak. Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.
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