Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı

Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesini şubat ayında 2027'ye kadar uzatmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.
Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolları ayırdı. Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Arca Çorum FK, 11'inci sırada yer alıyor.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Teşekkürler Uğur Uçar!
Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.
Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz."