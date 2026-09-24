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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı

24.09.2026 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.

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Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesini şubat ayında 2027'ye kadar uzatmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolları ayırdı. Ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Arca Çorum FK, 11'inci sırada yer alıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teşekkürler Uğur Uçar!

Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.

Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz."

İlgili Konular: #ayrılık #Çorum FK #Uğur Uçar

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