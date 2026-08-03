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Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi
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Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

3.08.2026 11:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

Süper Lig ekibi Göztepe'nin, Galatasaray'dan kaleci Günay Güvenç'i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

Kadrosunun birçok bölgesini güçlendiren İzmir temsilcisi, Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleci takviyesi için de harekete geçti.

Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN HAMLE

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre Göztepe'nin, deneyimli file bekçisi için Galatasaray ile temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

 

Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Günay Güvenç'in Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor fakat daha önce Göztepe forması da giyen deneyimli kalecinin, transfere sıcak baktığı ifade edildi.  

İlgili Konular: #göztepe #galatasaray #Günay Güvenç

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