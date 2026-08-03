Süper Lig ekibinden Günay Güvenç hamlesi

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kadrosunun birçok bölgesini güçlendiren İzmir temsilcisi, Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleci takviyesi için de harekete geçti.

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN HAMLE İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Göztepe'nin, deneyimli file bekçisi için Galatasaray ile temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.