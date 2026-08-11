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Süper Lig futbolcusu ailesi ile kaza yaptı! TIR'a arkadan çarptı...

Süper Lig futbolcusu ailesi ile kaza yaptı! TIR'a arkadan çarptı...

11.08.2026 19:39:00
Güncellenme:
DHA
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Süper Lig futbolcusu ailesi ile kaza yaptı! TIR'a arkadan çarptı...

Süper Lig ekibi Çorum FK'nin 27 yaşındaki futbolcusu Atakan Akkaynak, eşi ve bebeği ile trafik kazası geçirdi.
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Çorum FK futbolcusu Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ile TIR çarpıştı. Kazada yaralanan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkisinde D100 Karayolu’nda meydana geldi. Bu yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’de forma giyen Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette giden TIR’a arkadan çarptı. Kazada Atakan Akkaynak ile birlikte minibüste bulunan eşi Saskia ve 6 aylık bebekleri hafif şekilde yaralandı.

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DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan futbolcu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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