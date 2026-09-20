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Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

20.09.2026 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sezonun golcüleri ve gol krallığı sıralaması araştırılırken, oyuncuların attığı gol sayıları da gündeme geliyor.

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Süper Lig'de 2026-2027 sezonu gol krallığı yarışı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Golcü oyuncuların sıralaması ve güncel gol sayıları merak edilirken, zirvedeki isimler araştırılıyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI GÜNCEL İSİM LİSTESİ

Mohamed Salah Trabzonspor 7gol

Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir FK 6 gol

Gift Emmanuel Orban Amed Sportif Faaliyetler 6 gol

Victor James Osimhen Galatasaray 6 gol

Adrian Dawid Benedyczak Kasımpaşa 4 gol

Dusan Vlahovic Beşiktaş 4 gol

Jesus Andres Ramirez Diaz Arca Çorum FK 4 gol

Juan Santos Da Silva Göztepe 4 gol

Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 gol

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