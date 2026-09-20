Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu gol krallığı yarışı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Golcü oyuncuların sıralaması ve güncel gol sayıları merak edilirken, zirvedeki isimler araştırılıyor.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI GÜNCEL İSİM LİSTESİ
Mohamed Salah Trabzonspor 7gol
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir FK 6 gol
Gift Emmanuel Orban Amed Sportif Faaliyetler 6 gol
Victor James Osimhen Galatasaray 6 gol
Adrian Dawid Benedyczak Kasımpaşa 4 gol
Dusan Vlahovic Beşiktaş 4 gol
Jesus Andres Ramirez Diaz Arca Çorum FK 4 gol
Juan Santos Da Silva Göztepe 4 gol
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 3 gol