Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maç programı

Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maç programı

2.08.2026 23:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken futbolseverler ilk hafta maçlarının tarihini ve fikstürünü merak ediyor. Peki, Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maç programı
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başlamasına sayılı günler kala taraftarların gündeminde ilk hafta maç programı yer alıyor. Takımlar yaz kampı ve transfer çalışmalarını tamamlarken, sezonun açılış haftasında oynanacak mücadeleler büyük heyecan yaratıyor. Peki, Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027  Süper Lig ilk hafta maç programı

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF tarafından açıklanan takvime göre, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ana hatları şu şekilde belirlendi:

Sezon Başlangıcı: 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026

İlk Yarı Sonu: 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026

İkinci Yarı Başlangıcı: 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027

Sezon Sonu: 23 Mayıs 2027

Ligin ilk yarısı Aralık ayında sona ererken, ikinci yarı Ocak ayının ortasında başlayacak ve sezon Mayıs sonunda tamamlanacak.

Image

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

  • 14.08.2026 21:30 GALATASARAY A.Ş.-ÇORUM FK
  • 15.08.2026 19:00 KASIMPAŞA A.Ş.- TRABZONSPOR A.Ş.
  • 15.08.2026 19:00 KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
  • 15.08.2026 21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR
  • 15.08.2026 21:30 GENÇLERBİRLİĞİ- FENERBAHÇE A.Ş.
  • 16.08.2026 19:00 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-KOCAELİSPOR
  • 16.08.2026 21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK
  • 16.08.2026 21:30 BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR
  • 17.08.2026 21:30 SAMSUNSPOR A.Ş. -GÖZTEPE A.Ş.
İlgili Konular: #TFF #süper lig #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birkaç gün, birkaç saatliğine trafiğe kapatılacak. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?
2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? ALES/2 sınavı bugün tamamlanırken, sınava katılan adaylar 10.15-12.45 saatleri arasında sınavda yer aldı. Peki, 2026 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak? ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2026 yılı 2. dönem süreci devam ediyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem sınavı ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?