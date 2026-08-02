2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başlamasına sayılı günler kala taraftarların gündeminde ilk hafta maç programı yer alıyor. Takımlar yaz kampı ve transfer çalışmalarını tamamlarken, sezonun açılış haftasında oynanacak mücadeleler büyük heyecan yaratıyor. Peki, Süper Lig ilk maçlar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maç programı
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TFF tarafından açıklanan takvime göre, 2026-2027 Süper Lig sezonunun ana hatları şu şekilde belirlendi:
Sezon Başlangıcı: 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026
İlk Yarı Sonu: 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026
İkinci Yarı Başlangıcı: 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027
Sezon Sonu: 23 Mayıs 2027
Ligin ilk yarısı Aralık ayında sona ererken, ikinci yarı Ocak ayının ortasında başlayacak ve sezon Mayıs sonunda tamamlanacak.
SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
- 14.08.2026 21:30 GALATASARAY A.Ş.-ÇORUM FK
- 15.08.2026 19:00 KASIMPAŞA A.Ş.- TRABZONSPOR A.Ş.
- 15.08.2026 19:00 KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
- 15.08.2026 21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR
- 15.08.2026 21:30 GENÇLERBİRLİĞİ- FENERBAHÇE A.Ş.
- 16.08.2026 19:00 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-KOCAELİSPOR
- 16.08.2026 21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER-ERZURUMSPOR FK
- 16.08.2026 21:30 BEŞİKTAŞ A.Ş.-EYÜPSPOR
- 17.08.2026 21:30 SAMSUNSPOR A.Ş. -GÖZTEPE A.Ş.