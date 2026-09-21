Süper Lig'in 6. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlandı.
UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KART POZİSYONU
Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları şu şekilde:
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
Süper Lig'in 6. haftasında VAR konuşmaları şu şekilde: