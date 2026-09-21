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Süper Lig'in 6. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'in 6. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı!

21.09.2026 20:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'in 6. haftasındaki VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalarda kullanılan VAR uygulamalarındaki konuşmaları yayımladı.
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlandı. 

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KART POZİSYONU

Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

Süper Lig'in 6. haftasında VAR konuşmaları şu şekilde:

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