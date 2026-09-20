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Süper Lig'in yeni lideri Amedspor: Amedspor 3-2 Beşiktaş

Süper Lig'in yeni lideri Amedspor: Amedspor 3-2 Beşiktaş

20.09.2026 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'in yeni lideri Amedspor: Amedspor 3-2 Beşiktaş

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
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Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Amed Sportif Faaliyetler, 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

Beşiktaş'ın golleri ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8'de penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi.

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AMEDSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Cisse 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla puanını 13'e çıkartarak milli araya averajla lider girdi. Beşiktaş ise 12 puanda kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler, ligin 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Poku, İlhan, Vlahovic.

Karşılaşmadan önemli anlar | Amedspor 3-2 Beşiktaş

90' Tartışmaların ardından hakem kartlarına başvurdu. Amedspor’da Mehmet Yeşil, Beşiktaş’ta ise Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü sarı kart gördü.

90' GOL | Orkun'un penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş farkı bire indirdi.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

86' Amedspor’da oyuncu değişikliği: Dia Saba oyundan çıktı, yerine Mehmet Yeşil girdi.

84' KIRMIZI KART | Amedspor'da ikinci sarı kartını gören Cisse kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78' SARI KART | Amadou Cisse, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' Amedspor’da oyuncu değişikliği: Gift Orban oyundan çıktı, yerine Cem Üstündağ girdi.

71' Beşiktaş'ta İlhan oyundan çıkarken Rashica dahil oldu.

64' SARI KART | Dellova, Vlahovic’e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

62' SARI KART | Agbadou, topsuz alandaki müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

59' GOL | Furkan'ın golü ile Amedspor farkı yeniden ikiye çıkardı.

55' GOL | Vlahovic'in golü ile fark bire indi.

47' SARI KART | Michael Murillo, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46 'Beşiktaş’ta üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Tiago Djalo, Ernest Poku ve Junior Olaitan oyundan çıkarken; Emirhan Topçu, Vaclav Cerny ve Fabio Miretti oyuna dahil oldu.

46' Amedspor’da oyuncu değişikliği: Mohamed Khalil oyundan çıktı, yerine Amadou Cisse girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Amedspor'da Orkun'a faul yapan Ballet sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

38' SARI KART | Krasniqi şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı. İlhan Fakılı, formasından çekerek rakibini durdurdu ve sarı kart gördü.

33 SARI KART | Amedspor'da Krasniqi, İlhan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

26' SARI KART | Mohamed Khalil, Murillo’ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

22' Dia Saba, uzak mesafeden çıkardığı müthiş şutla topu ağlara gönderdi. 

22' GOL | Dia Saba'nın golü ile fark ikiye çıktı.

13' Amedspor’da Gift Orban çok uzaklardan çıkardığı sert şutla topu ağlara gönderdi.

13' GOL | Gift Orban'ın golü ile Amedspor öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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